Красный Крест подтвердил передачу ему от ХАМАС двух россиянок – Захарова

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Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу ему со стороны радикальной палестинской группировки ХАМАС двух россиянок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она уточнила, что речь идет о гражданках РФ Ирине Татти и Елене Труфановой – матери и дочери.

Ранее Мария Захарова сообщила, что Россия рассчитывает на скорейшее возобновление эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП "Рафах". По ее словам, российские дипмиссии продолжают совместную работу с властями Египта, Израиля, Палестины.

По информации СМИ, представители Израиля на переговорах в Дохе заявили, что готовы продлить еще на три дня паузу в боевых действиях в секторе Газа, если будут освобождены все израильские женщины и дети, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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