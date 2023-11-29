Страны G7 призвали ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий

Фото: 123RF/kar881am

Страны G7 приветствовали перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС и призвали группировку отпустить всех удерживаемых заложников немедленно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глав МИД "Семерки".

Они также выступили с призывом к йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) отказаться от атак по гражданским судам и угроз нарушить торговые пути на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона вновь призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

До этого в Красном Кресте сообщили, что боевики ХАМАС удерживают израильских заложников на передовой, в зоне боевых действий в секторе Газа. Кроме того, палестинское движение отказало Красному Кресту в возможности посетить заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям