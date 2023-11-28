МИД РФ вновь призвал к прекращению огня в Газе

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Российская сторона призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа, пишет RT со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Необходимо подчеркивать принципиальную позицию России, и к нам присоединилось большинство стран мира – так называемое глобальное большинство – в необходимости перемирия, прекращения огня и решения срочно гуманитарных вопросов", – указала дипломат.

Она добавила, что такую позицию блокировали Вашингтон и Лондон как в обычных сообщениях, так и в Совбезе ООН. Вместе с тем она назвала большим шагом вперед недавнее объявление гуманитарных пауз в анклаве. Такие меры объясняются ужасающей статистикой в Газе, уточнила Захарова.

Также дипломат заявила о продолжении работы по эвакуации россиян из Газы. В настоящее время Россия все еще получает заявки на вывоз граждан. По ее словам, в первые дни конфликта открылись списки для записывающихся на эвакуацию. Она отметила, что большая часть граждан уже находится в России.

Захарова подчеркнула, что из сектора Газа были эвакуированы и граждане других стран, которые обратились за помощью к РФ. На данный момент несколько сотен российских граждан, ожидающих эвакуацию, все еще находятся в Газе и в Египте.

По словам Захаровой, также организованы дополнительные рейсы для россиян и для соотечественников, находящихся в Израиле. Эти рейсы осуществляются практически бесперебойно.

Ранее арабские СМИ сообщили о первом случае нарушения перемирия между ХАМАС и Израилем. По их данным, израильские танки якобы открыли огонь по южным районам анклава – к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Кроме того, военные применили в Газе светошумовые гранаты.

В катарской прессе, в свою очередь, добавили, что танки ЦАХАЛ ведут огонь на севере анклава, к северо-западу от города Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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