Посол Израиля заявил, что в заложниках у ХАМАС остаются трое россиян

Фото: ТАСС/Андрей Любимов

В плену радикального палестинского движения ХАМАС остаются трое граждан России, в общей сложности заложниками являются около 130 человек. Об этом израильский диппредставитель в России Александр Бен Цви сообщил в эфире телеканала Россия 24.

"Находятся в руках ХАМАС 130 заложников, из них 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства. У некоторых есть двойное гражданство, часть из них (имеет. – Прим. ред.) российское гражданство... По-моему, трое", – сказал он.

Ранее аналогичную информацию подтвердил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. По его словам, речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. Все трое не числятся кадровыми военнослужащими ЦАХАЛ, уточнил он.

Отмечалось, что из Газы получилось вызволить только троих россиян, однако изначально Москва передала ХАМАС перечень, состоявший из восьми человек. В организации тогда сообщили, что внимательно относятся к этому списку и тщательно его обработают, так как "смотрят на Россию как на нашего ближайшего друга".

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона продолжит усилия по освобождению граждан РФ, взятых в заложники ХАМАС, несмотря на возобновление военных действий.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств