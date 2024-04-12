Минобороны Израиля заявило о готовности к обороне страны при поддержке партнеров

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Израиль готов защищаться на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами. Об этом заявил министр обороны государства Йоав Галант по итогам встречи с главой Центрального командования Вооруженных сил США генералом Майклом Куриллой.

"Мы будем знать, как ответить", – цитирует его ТАСС.

Очередная эскалация ситуации в регионе произошла 1 апреля 2024 года после удара израильской армии по зданию генерального консульства Ирана в сирийском Дамаске. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар.

США предположили, что Иран может применить сотню дронов и десятки ракет для удара по военным объектам Израиля. Это может произойти уже 12 апреля.

Однако для снижения вероятности эскалации Тегеран, по мнению американских чиновников, может снизить размер атаки. Лидер Штатов Джо Байден уточнил, что страна сделает все для защиты еврейского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы выпустили в направлении Израиля тысячи ракет. Ответом израильской Армии обороны стала операция "Железные мечи".