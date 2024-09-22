Ливан запустил по Израилю более 100 ракет

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 22 сентября зафиксировала запуск 105 ракет с территории Ливана, сообщила пресс-служба войск.

Сирены прозвучали в северных районах Израиля между 06:24 и 06:32, а также 06:52 и 07:00 по московскому времени. После этого военнослужащие страны зафиксировали проникновение на территорию государства около 85 снарядов, которые летели со стороны Ливана. Некоторые из них удалось перехватить.

Вместе с тем еще 20 ракет вошли в воздушное пространство страны в Изреельской долине. Они также двигались со стороны Ливана.

Спустя некоторое время израильские военные зафиксировали падение ракет и их обломков в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. В настоящее время пожарные работают над тушением возникших там очагов возгорания.

СМИ сообщали о двух обстрелах территории Израиля со стороны Ливана. По данным журналистов, города, расположенные в северной части еврейского государства стали целью второго из них. Первый же шиитское движение "Хезболлах" направило на авиабазу ВВС Израиля "Рамат-Давид", выпустив не менее 10 ракет.

До этого Израиль ударил по столице Ливана. Самолеты еврейского государства 20 сентября направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним. По данным СМИ, там проходило заседание военных.

Позже движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. По версии ЦАХАЛ, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре 2023 года.