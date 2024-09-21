Армия Израиля заявила об атаке около 180 объектов "Хезболлах" в Ливане

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Израильские ВВС атаковали около 180 объектов шиитского движения "Хезболлах" в ходе новой волны ударов по Ливану, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Как говорится в сообщении, армия обороны Израиля завершила серию ударов по Южному Ливану. По данным пресс-службы, атакованные ракетные установки были заряжены и подготовлены к обстрелам израильской территории.

Кроме того, израильская артиллерия обстреляла ряд районов Южного Ливана.

"Армия обороны Израиля продолжит работать над ликвидацией и ослаблением потенциала "Хезболлах" и его террористической инфраструктуры", – отмечается в заявлении.

О новом ударе Израиля по столице Ливана стало известно 20 сентября. Самолеты еврейского государства направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где и проходило заседание военных, писали СМИ.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. По версии ЦАХАЛ, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.