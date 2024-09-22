Ракетный удар был нанесен по территории Израиля со стороны Ливана

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Не менее 15 ракет было выпущено в ходе второго за сутки ракетного удара по территории Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, целью второго обстрела были города в северной части еврейского государства.

Первый же обстрел шиитское движение "Хезболлах" направило на авиабазу ВВС Израиля "Рамат-Давид", выпустив не менее 10 ракет.

Ранее Израиль ударил по столице Ливана. Самолеты еврейского государства 20 сентября направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где и проходило заседание военных, пишут СМИ.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. По версии ЦАХАЛ, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

До этого лидер ливанского движения Хасан Насрулла обвинил Израиль в подрыве устройств связи в разных районах страны 17 и 18 сентября, жертвами которого стали 32 человека.