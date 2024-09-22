Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Ливан, пока есть такая возможность

Фото: ТАСС/AP/Hussein Malla

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан на фоне конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах". Об этом сообщает ТАСС.

"Ввиду непредсказуемого характера конфликта между "Хезболлах" и Израилем и последних взрывов в Ливане, в том числе в Бейруте, посольство США призывает американских граждан покинуть Ливан, пока сохраняется возможность воспользоваться коммерческими рейсами", – указано в заявлении американского ведомства.

Там также предупредили, что ситуация в сфере безопасности может ухудшиться настолько, что возможность покинуть страну коммерческими рейсами может исчезнуть, а посольство США может оказаться не в состоянии помочь американским гражданам.

Израиль ударил по столице Ливана 20 сентября. Самолеты еврейского государства направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где и проходило заседание военных, пишут СМИ.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. По версии ЦАХАЛ, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

До этого лидер ливанского движения Хасан Насрулла обвинил Израиль в подрыве устройств связи в разных районах страны 17 и 18 сентября, жертвами которого стали 32 человека.