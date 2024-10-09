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09 октября, 18:09

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Эксперт Джума: отсутствие "ядерки" в Иране обусловлено религиозной позицией

Эксперт прокомментировал просьбу депутатов о создании Ираном ядерного оружия

Фото: 123RF/hamara

Отсутствие ядерного оружия в Иране обусловлено религиозной позицией Исламской Республики. Об этом в беседе с радио КП рассказал журналист-международник Аббас Джума, комментируя просьбу депутатов о создании Ираном ядерного оружия.

"Дело в том, что в начале нулевых верховный лидер выпустил религиозное предписание – в исламе это называется фетва. В этом религиозном предписании четко обосновано, почему запрещено по исламу, по шариату создавать и хранить ядерное оружие", – пояснил Джума.

По его словам, запрет связан с тем, что "ядерка" является оружием массового поражения, оно заражает почву и "все живое". При этом журналист отметил, что в Иране ведутся дискуссии о том, стоит ли обзавестись таким оружием как гарантом безопасности.

"В отличие от западной юриспруденции, в исламе все очень понятно и сформулировано четко и ясно, там увиливать нельзя и оставлять какие-то лакуны", – сказал он, добавив, что пока ситуация идет по пути эскалации.

Ранее группа из 39 иранских парламентариев обратилась в Совбез страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля. В связи с этим они запросили пересмотреть национальную оборонную доктрину. Депутат Хасанали Эхлаки Амири выступил инициатором обращения.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября, по еврейскому государству было выпущено около 180 ракет. Однако СМИ сообщили, что Израиль пока не определился, как ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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