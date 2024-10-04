Reuters: Израиль пока не принял решение, как ответить на атаку Ирана

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Израиль пока не определился, как ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на источник в администрации США сообщает агентство Reuters.

"Мы продолжаем обсуждать с израильтянами их ответ на нападение во вторник, и, как мы понимаем, они все еще определяются, что именно они будут делать", – заявил собеседник агентства.

Он также уточнил, что Израиль пока не принял решение о том, стоит ли атаковать нефтяные объекты Ирана.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ракетной атаки Ирана на Израиль осудил расширение ближневосточного конфликта и призвал к прекращению огня.

В свою очередь, Госдеп США заявил о возможных последствиях иранской атаки. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер добавил, что Вашингтон после ударов Ирана по Израилю не хочет дальнейшей эскалации конфликта, однако Тегеран должен почувствовать последствия за свою атаку.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября, по еврейскому государству было выпущено около 180 ракет.

