Иранские парламентарии призвали разрешить создание ядерного оружия

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Группа из 39 иранских парламентариев обратилась в Совбез страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на Didban Iran.

Официальное письмо парламентариев направлено в Высший совет национальной безопасности исламской республики. Они запросили пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить разработку ядерных вооружений. Депутат Хасанали Эхлаки Амири выступил инициатором обращения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. С территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущены тысячи ракет. В ответ на это ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября, по еврейскому государству было выпущено около 180 ракет. Однако СМИ сообщили, что Израиль пока не определился, как ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.