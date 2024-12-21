Песков: словами о дуэли Путин ответил тем, кто говорил об уязвимости "Орешника"

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Заявление Владимира Путина о технологической дуэли было ответом западным экспертам, указывающим на уязвимость "Орешника". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ракета средней дальности "Орешник", не являясь ядерным, на поколение опережает другие существующие вооружения.

"Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент", – уточнил Песков.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Президент заявил, что если западные эксперты сомневаются в "Орешнике", то пусть определят какой-нибудь объект для поражения в Киеве и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО.

Также Путин заявил, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Глава государства также напомнил, что дальность удара "Орешником" составляет до 5,5 тысячи километров. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил Путин.

Говоря о разработке данной ракеты, президент РФ рассказал, что лично принимал окончательное решение о необходимости производства "Орешника" и об объеме выпуска этого комплекса. Ученые, конструкторы и инженеры, занимавшиеся созданием снаряда, также согласовывали свою позицию с Минобороны РФ, добавил он.

