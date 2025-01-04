Захарова ответила на признание Блинкена в вооружении Киева задолго до начала СВО

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Россия много лет говорила про накачку Украины оружием США и Великобритании, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Собственно, поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны", – сказала она в беседе с РИА Новости.

Так Захарова ответила на интервью американского госсекретаря Энтони Блинкена, который признал, что Штаты вооружали Киев задолго до начала СВО.

Так, еще в сентябре 2021 года, а затем и в декабре того же года, государство поставило на Украину ЗРК и противотанковые ракетные комплексы. В том же интервью Блинкен посчитал, что Украина вряд ли в обозримом будущем сможет вернуть себе территории, которые вошли в состав РФ.

