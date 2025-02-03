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03 февраля, 16:39

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Немецкая партия АдГ предложила признать Украину нейтральной

В Германии предложили признать Украину нейтральной

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина должна стать нейтральным государством, считают представители немецкой партии "Альтернатива для Германии". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предвыборную программу партии.

"Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", – указано в программе.

При этом добавляется, что конфликт на Украине перевернул европейский мирный порядок. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.

Между тем Украина ближе других кандидатов к членству в Евросоюзе по политическим причинам, заявил ранее президент Сербии Александр Вучич.

При этом США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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