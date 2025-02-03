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Украина рискует исчезнуть в случае проигрыша в конфликте, считает глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, слова которого приводит Europa Press.

Если же РФ потерпит поражение, это будет просто проигрыш, страна не исчезнет, уверен дипломат.

"Ничего нельзя решать относительно Украины без Украины. <...> И ничего нельзя решать относительно европейской безопасности без европейцев", – добавил он.

Ранее экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) призвал украинцев признать поражение в конфликте, а также полную персональную и коллективную ответственность за это.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о намерение перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта. Он считает, что за столом переговоров также должны быть представители США.

