Минобороны узнало о подготовке провокации в Идлибе

Провокацию в провинции Идлиб готовят боевики запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что террористы хотят обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против жителей населенного пункта Серакаб.
Организаторы собираются использовать отравляющие вещества и доставленные из других районов Сирии обломки авиационных фугасных припасов. Помимо этого, они планируют сделать постановочную съемку, которую затем выложат в соцсетях и СМИ.
"Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу", – сказано в заявлении.
На минувшей неделе Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии. По словам заместителя постпреда при ООН Владимира Сафронкова, подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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