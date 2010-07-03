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07:54

В Минобороны рассказали о сбитых у базы РФ в Сирии дронах

безопасность за рубежом

07:54

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС/Вадим Савицкий

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о беспилотниках боевиков, которые были сбиты вблизи авиабазы РФ Хмеймим в Сирии.

Он отметил, что дальность полета одного из них составляет 150 километров, а высота полета может достигать четырех тысяч метров, передает РИА Новости.

Генерал также добавил, что создатели дронов применяли сложные технические решения, требующие специального образования.

По его словам, "на ударном аппарате" была установлена система управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов.

Конашенков подчеркнул, что "сборка проходит по каким-то схемам и лекалам и кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам".

Атака беспилотников была совершена 3 сентября. Они были уничтожены зенитными ракетными средствами РФ. Дроны удалось нейтрализовать на безопасном от авиабазы расстоянии.

11 августа комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили еще шесть маневрирующих беспилотников боевиков.

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безопасность за рубежом

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