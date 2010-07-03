Комплексы ПВО на базе Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть маневрирующих беспилотников боевиков. Об этом сказано в сообщении Минобороны РФ.

Как уточнили в российском военном ведомстве, 11 августа примерно в 20:10 по московскому времени в районе авиабазы Хмеймим заметили шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов. Они приближались к аэродрому с северо-запада.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", − цитирует сообщение Минобороны ТАСС. По данным ведомства, пострадавших нет, материальный ущерб авиабазе также нанесен не был. Хмеймим продолжает функционировать в плановом режиме, отметили в Минобороны.

5 августа боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим. Они выпустили в направлении авиабазы три реактивных снаряда залпового огня. Пуски зафиксировали средства контроля воздушного пространства.

Обошлось без пострадавших и разрушений на базе. Снаряды упали на населенный пункт Руайсэд Афиф. Ранения получили четыре местных жителя.