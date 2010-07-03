Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

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Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Эспер объяснил, что операция должна быть немедленно прекращена, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и стать явной преградой на пути к успеху в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".

9 октября Турция начала военную операцию в Сирии под названием "Источник мира". Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия борется с террористами.

В частности, операция направлена против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны".

В телефонной беседе Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции, чтобы она не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса.

