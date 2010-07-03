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Политика

17:57

Ребенок погиб в результате ударов турецких сил по Сирии

политика

Фото: ТАСС/AP Photo

Ребенок погиб при бомбардировке турецкой авиацией жилых районов сирийского города Камышлы, сообщает ТАСС.

Ранее днем при ударах по району, расположенному между Рас-эль-Айном и Телль-Абъядом, погибли трое мирных жителей, десять человек получили ранения.

Накануне Турция начала военную операцию в Сирии под названием "Источник мира". Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия борется с террористами. В частности, операция направлена против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны". Курды и турки обмениваются ударами с воздуха и на суше.

Экстренная закрытая встреча членов Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии должна пройти вечером 10 октября. Участники, среди которых Франция, Великобритания и Германия, собираются обсудить сложившуюся обстановку.

В телефонной беседе Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции, чтобы она не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса.

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