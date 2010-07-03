Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

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Отряды сирийской правительственной армии вошли в город Ракка, расположенный на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным СМИ, войска САР уже установили в городе ряд контрольно-пропускных пунктов. Уточняется, что с 2014 года и вплоть до сегодняшнего дня этот город контролировали курдские военизированные формирования.

Пять лет назад Ракку захватили боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Тогда город фактически стал оплотом террористов.

После длительной военной операции Сирийских демократических сил при поддержке с воздуха международной коалиции Ракку удалось освободить от боевиков в октябре 2017 года. Массированные бомбардировки нанесли городу серьезный ущерб, его не восстановили до сих пор. В сирийском МИД действия международной коалиции по освобождению Ракки назвали геноцидом.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска взяли под контроль Манбидж – крупный город в провинции Алеппо на севере Сирии. До недавнего времени его контролировали курды, а патрулировали американские войска. Однако 15 октября военные США покинули базы близ Манбиджа и направились в сторону границы с Ираком. Минобороны России опубликовало карту, на которой указана актуальная расстановка сил на севере Сирии.