Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:52

Турция не будет продлевать паузу в военной операции на севере Сирии

политика

Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

Турция не намерена продлевать режим прекращения огня в рамках военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на заявление представителей сил безопасности страны.

Турецкая армия продолжит очистку местности от мин и начнет расширять зону своего контроля по истечении 120 часов моратория. Все вооруженные формирования, которые останутся в зоне, будут уничтожены, подчеркнули военные. Речь идет о бойцах "Сил народной самообороны" сирийских курдов. При этом в Минобороны Турции заявили, что за время паузы из зоны операции выехали "более 130 машин с членами курдских формирований".

В четверг, 17 октября, США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере Сирии на 120 часов. Курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", получили возможность покинуть район проведения операции "Источник мира".

Ранее жители сирийского города Камышлы забросали колонну американских военных камнями и помидорами. Так местные жители отреагировали на решение Дональда Трампа о выводе войск США с севера Сирии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика