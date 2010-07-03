Турция не будет продлевать паузу в военной операции на севере Сирии

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Турция не намерена продлевать режим прекращения огня в рамках военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на заявление представителей сил безопасности страны.

Турецкая армия продолжит очистку местности от мин и начнет расширять зону своего контроля по истечении 120 часов моратория. Все вооруженные формирования, которые останутся в зоне, будут уничтожены, подчеркнули военные. Речь идет о бойцах "Сил народной самообороны" сирийских курдов. При этом в Минобороны Турции заявили, что за время паузы из зоны операции выехали "более 130 машин с членами курдских формирований".

В четверг, 17 октября, США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере Сирии на 120 часов. Курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", получили возможность покинуть район проведения операции "Источник мира".

Ранее жители сирийского города Камышлы забросали колонну американских военных камнями и помидорами. Так местные жители отреагировали на решение Дональда Трампа о выводе войск США с севера Сирии.

