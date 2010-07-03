В США хотят предотвратить утечку "секретных технологий" в вузах

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В США рассчитывают предотвратить утечку секретных технологий через вузы в государства, "распространяющие ядерное оружие", – КНДР, Иран, КНР и РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на проект Управления по сотрудничеству в области снижения угроз Госдепа.

Согласно документу, власти будут способствовать "внедрению процедуры комплексной проверки" студентов, профессоров и исследователей.

Бюджет проекта оценивается в два миллиона долларов.

В Госдепе считают необходимым контролировать передачу военно-гражданских технологий и интеллектуальной собственности. Особенно власти США беспокоят открытые каналы связи между университетами и государственными партнерами.

Ранее в США предложили создать группу противодействия "российскому влиянию". Новая структура будет изучать инструменты воздействия, используемые Москвой в Европе и Штатах. В состав группы войдут представители Пентагона, Госдепа, Агентства США по международному развитию, а также члены министерств нацбезопасности, юстиции, финансов и энергетики.

Согласно опросу ВЦИОМ, 60 процентов россиян не хотели бы, чтобы их дети учились за границей. Эту точку зрения в основном разделяют пожилые люди. Среди молодежи до 24 лет почти половина является сторонниками отечественного образования. Треть россиян хочет, чтобы их дети получили диплом в другой стране – в Англии, Германии или США. Достоинствами обучения за границей называют высокое качество и возможность выгодного трудоустройства.

