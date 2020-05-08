Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором

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Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за статью о России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это были фейковые новости, и Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно <...> Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, – это позор, покуда они не заберут обратно эту премию", – заявил Трамп, добавив, что награда была вручена за то, что в итоге оказалось "неправдой".

Организаторы Пулитцеровской премии вручили журналистам американской газеты New York Times награду в категории "Международная журналистика". Отмечалось, что издание получило ее за серию статей о противоправных действиях российских властей. При этом не уточнялось, о каких именно материалах идет речь.

В российском посольстве в США заявляли, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность за присуждение награды изданиям за антироссийские статьи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно указывала на ложные сообщения, опубликованные газетой New York Times. Так, в апреле, по ее словам, издание опубликовало очередной ложный материал "Долгая война Путина против американской науки".

