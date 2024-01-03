Число жертв теракта в Иране выросло до 103 – СМИ

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Число жертв двух взрывов, которые прогремели на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память генерала Касема Сулеймани, возросло до 103 человек. Об этом сообщает иранское агентство Young Journalists Club.

Сообщается, что число погибших в результате двух взрывов на кладбище, где похоронен генерал Сулеймани, увеличилось до 103 человек. По предварительной информации, пострадали 141 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее иранские СМИ сообщали о 73 погибших и 170 раненых в результате взрывов. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.

Иранский генерал, командующий КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.