Путин осудил терроризм и выразил соболезнования руководству Ирана после теракта – Кремль

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин осудил терроризм во всех его проявлениях и выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане. Об это сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин направил послание верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси, выразив глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. В сообщении Путин отметил, что убийство мирных людей, посещавших кладбище, удивляет своей жестокостью и цинизмом.

"Решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждаем приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом", – отметил президент.

Иранские СМИ сообщают, что число пострадавших в теракте на кладбище в Иране увеличилось до 188. Ранее сообщалось о 41 пострадавшем. Сообщается также, что правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта.

Также иранские СМИ передают, что правительство Ирана объявило 4 января днем траура по всей стране по погибшим. По последним данным, в результате взрывов погибли по меньшей мере 103 человека.

Взрыв на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, случился 3 января во время массовых шествий в годовщину гибели военного. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.