В США считают, что взрывы в Иране могут быть терактом ИГ – чиновник Белого дома

Фото: depositphotos/etienjones

Вашингтон считает, что взрывы в иранском Кермане выглядят как очередная акция ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Чиновник добавил, что такова рабочая гипотеза американских властей на данный момент.

3 января на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошли взрывы во время массовых шествий в годовщину гибели Сулеймани. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно.

По информации местных СМИ, в результате произошедшего погибли 103 человека. Предварительно, пострадали еще более 180 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта в Кермане будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами Ирана и наказаны по заслугам. Глава страны осудил террористическое преступление и выразил сочувствие семьям погибших.