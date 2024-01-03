Генсек ООН осудил нападение в Иране и призвал привлечь к ответу виновных

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Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил теракт в иранском городе Керман и призвал привлечь к ответу виновных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ООН.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение на мемориальную церемонию в городе Керман в Исламской Республике Иран, в результате которого, как сообщается, погибло более 100 человек и многие получили ранения", – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин осудил терроризм во всех его проявлениях и выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане.

Также иранские СМИ передают, что правительство Ирана объявило 4 января днем траура по всей стране по погибшим. По последним данным, в результате взрывов погибли по меньшей мере 103 человека, пострадали более 180 человек, многие находятся в тяжелом состоянии.

Взрывы на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, случились 3 января во время массовых шествий в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно.