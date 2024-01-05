В Иране задержаны причастные к теракту в день памяти генерала Сулеймани

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В Иране задержали причастных к взрывам, которые произошли в среду в городе Керман во время траурных шествий в память о генерале Касеме Сулеймани. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление главы МВД Ирана Ахмада Вахиди.

Как сообщил Вахиди, благодаря разведке удалось задержать ряд лиц, причастных к терактам. Глава МВД подчеркнул, что информация о подозреваемых будет объявлена позднее службами безопасности.

По последним данным, в результате теракта на кладбище погибли 103 человек, 12 из которых – дети младше 15 лет. Ранения получили 284 человека.

Взрывы на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, случились 3 января во время массовых шествий в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно.

Ранее президент России Владимир Путин осудил терроризм во всех его проявлениях и выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане.