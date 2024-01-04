Совбез ООН осудил теракт в иранском Кермане

Фото: ТАСС/EPA/SARE TAJALLI

Совбез ООН осудил теракт в иранском городе Керман, который произошел 3 января. В ООН призвали привлечь к ответу организаторов, исполнителей и спонсоров этого теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совбеза.

Члены Совбеза подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях – это одна из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Они призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ ООН, активно сотрудничать с правительством Ирана.

3 января на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошли взрывы во время массовых шествий в годовщину гибели Сулеймани. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно.

По информации местных СМИ, в результате произошедшего погибли 103 человека. Предварительно, пострадали еще более 180 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.