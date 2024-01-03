США считают преждевременным говорить о возможных ответственных за теракт в Иране

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В Госдепе США заявили, что считают преждевременным говорить о возможных ответственных за теракт Иране, так как не располагают независимой информацией о случившемся. Об этом сообщает ТАСС.

Также в Госдепе отметили, что США не причастны к взрывам в Иране и не видят оснований для обвинений в адрес Израиля.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил теракт в иранском городе Керман и призвал привлечь к ответу виновных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ООН.

Взрывы на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани, случились 3 января во время массовых шествий в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно.

Иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе аэропорта Багдада операции. В США их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2029 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.