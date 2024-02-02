Армия США начала наносить удары по Сирии – СМИ

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Американские военнослужащие начали наносить удары по территории Сирии. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на неназванного чиновника США.

Уточняется, что атака американских сил является ответом на недавнее нападение на военную базу США на северо-востоке Иордании.

Сирийские издания сообщают о взрывах в окрестностях города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком, а также около контрольно-пропускного пункта "Эль-Каим" на сирийско-иракской границе.

Трое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании 28 января.

Президент США Джо Байден, комментируя атаку, заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он также обещал привлечь к ответственности всех виновных.

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