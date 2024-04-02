Постпред РФ при ООН призвал СБ осудить атаку Израиля на дипмиссию Ирана в Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Сирии. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности всемирной организации.

"Коллеги, я надеюсь на солидарность членов Совета безопасности в том, что атаки на дипломатические учреждения недопустимы, ведь эта солидарная позиция, если не будет подтверждена, в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого государства", – приводит его слова РИА Новости.

Российский постпред заявил, что рассчитывает на справедливую оценку действий Израиля со стороны каждого из членов Совбеза. Кроме того, Небензя отметил, что РФ решительно осуждает налеты по суверенной территории Сирии, которые продолжает проводить Израиль, и расценивает их как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Израиль ранее нанес удар по консульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска. В результате атаки погибли несколько человек, среди которых высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди.

МИД РФ выступил с решительным осуждением авиаудара Израиля. В ведомстве подчеркнули, что Москва считает категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты.