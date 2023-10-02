Глава МИД ФРГ заявила, что ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска

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Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска. Это мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", – передает РИА Новости слова министра, сказанные на выездном заседании глав дипломатических ведомств.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Бербок.

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Таким образом диппредставитель напомнила о высказывании Бербок, которая в феврале 2023 года выразила надежду на кардинальное изменение политики России в отношении Украины "на 360 градусов", имея в виду разворот на 180. Тогда же заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о невежестве главы МИД ФРГ после ее слов о желании повернуть свою политику на 360 градусов.

Немногим ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил мнение, что украинскому государству перед вступлением в ЕС предстоит трудный бой. Европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого, сказал Боррель.

Он заявил, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС. Однако это должно произойти, так как нахождение Украины в Евросоюзе – это лучшая гарантия безопасности для этого государства, считает Боррель.