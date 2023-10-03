В ФРГ разозлились после слов о возможности договориться с РФ

Фото: ТАСС/dpa/Kay Nietfeld

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус вышел из себя после слов о том, что конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с РФ. Это произошло во время его общения с населением. Трансляция доступна на портале кабмина.

Мужчина обратился к министру с вопросом, который "в Германии нельзя задавать". Однако Писториус отметил, что принимает любые вопросы.

Тогда мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц упустил шанс урегулировать конфликт на Украине мирным путем накануне начала спецоперации РФ. Он напомнил, как Владимир Путин призывал сесть за стол переговоров. В этот момент ведущая мероприятия перебила мужчину. Однако он заявил, что имеет право высказаться.



"Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", – ответил ему Писториус.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу.

Также обозреватель Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте на Украине невозможно. Подчеркивалось, что полный провал весеннего контрнаступления украинских войск поставил под вопрос будущее конфликта.



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