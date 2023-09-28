Россия готова договариваться по Украине, но с учетом реалий на земле – Лавров

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Российская сторона готова вести переговоры по Украине, однако с учетом реалий на земле и интересов безопасности РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он уточнил, что Москва готова договариваться с учетом интересов РФ недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто объявил цель истребления всего русского на тех землях, которые осваивались и обустраивались русскими людьми столетиями и в Крыму, и в Новороссии.

Ранее глава МИД РФ сообщал, что Россия готова к переговорам на Украине, но не будет рассматривать предложения о прекращении огня, потому что один раз Москву уже обманули.

До этого Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине