Лавров назвал хамством слова главы финского МИД о плате россиян за ситуацию на Украине

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Слова финского министра иностранных дел Элины Валтонен о том, что граждане РФ "обязаны платить цену" за происходящее на Украине, представляют собой хамство. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции после переговоров в Москве с коллегой из Туниса Набилем Аммаром, пишет ТАСС.

Российский министр сыронизировал, что Валтонен, вероятно, еще неопытный дипломат, ведь рассказала прямо, для чего эти санкции вводятся. По словам Лаврова, они необходимы, чтобы сделать больно простым людям.

"Соответственно, как она сказала, за ведение такой войны нужно платить цену народу российскому, значит, она хочет, чтобы народ российский поднялся против собственного правительства", – отметил министр.

Вместе с этим Лавров указал, что Хельсинки продолжают двигаться на первые места в антироссийской, русофобской кампании западных государств.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала отказаться от сотрудничества с Россией, чтобы продвигать в народе европейские ценности. Либо человек верит в основы демократии, показывая это на работе ежедневно, либо это обычные разговоры, добавила политик.

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