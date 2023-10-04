Польша обвинила Германию во вмешательстве в парламентские выборы

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Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Евросоюз, прежде всего Германию, в попытках вмешаться в назначенные на 15 октября парламентские выборы в стране. Своими рассуждениями он поделился в беседе с Financial Times.

"Ситуация с Евросоюзом сейчас очень напряженная, поскольку они мыслят политически, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы правительству", – сказал дипломат.

По его мнению, ФРГ боится усиления польско-украинского сотрудничества, из-за чего якобы заключила с Украиной договоренность, по которой пообещала той ускорить вступление в ЕС, если в Польше сменится руководство.

Как пишет Financial Times, агентом Берлина в Варшаве считают экс-председателя Европейского совета, лидера польской оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональда Туска. В защиту этой позиции Польша приводит повторное назначение Туска на пост главы Евросовета в 2017 году, несмотря на ее возражения.

Ранее газета Politico писала, что самые ярые партнеры Украины в Европе, в том числе Польше, начинают сдавать позиции из-за приближающихся выборов и собственных внутренних проблем. В этом контексте издание обратило внимание на решения Варшавы по поставкам украинского зерна и военной помощи Киеву.

