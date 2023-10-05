Полиция ФРГ пока не подтвердила версию с нападением на лидера АдГ

Фото: ТАСС/dpa/Boris Roessler

Правоохранители ФРГ пока не подтвердили, что лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла оказался в больнице в результате нападения. Об этом рассказали представители баварской полиции.

В официальном пресс-релизе говорится, что во время предвыборного мероприятия Хрупалла сфотографировался рядом с несколькими гражданами, а затем направился к сцене. Тогда он пожаловался на боль в руке и потребовал вызвать медиков. В больнице специалисты обнаружили на его плече покраснение и припухлость.

"Сведений о том, что на господина Хрупаллу было совершено нападение, пока нет", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Медики взяли кровь пострадавшего, чтобы провести анализ.

Прокуратура Ингольштадта организовала расследование по данному инциденту. Планируется изучить видеозаписи с мероприятия.

Ранее портал Focus-online сообщил, что Хрупалла был госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии, которое проходило в Баварии. В штабе фракции агентству DPA сообщили, что это было "преступное нападение".

Позднее в СМИ появилась информация, что глава партии находится в отделении интенсивной терапии. Говорилось, что политик сейчас в сознании, однако на его коже врачи обнаружили след от укола.

В статье газеты Junge Freiheit сообщалось, что к нападению могут быть причастны двое молодых мужчин.