Лидер АдГ находится в палате интенсивной терапии после нападения – СМИ

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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Германии после нападения, пишет издание Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Пресс-секретарь заявил, что Хрупалла был накануне доставлен в больницу в Ингольштадте. Политик находится в сознании, однако на коже пострадавшего врачи обнаружили след от укола. В настоящее время специалисты исследуют кровь Хрупаллы на нахождение в ней различных субстанций. Он добавил, что правоохранители занимаются вопросом нападения на политика.

Установлено, что к нападению причастны двое молодых мужчин, передает газета Junge Freiheit. Сейчас злоумышленники задержаны немецкой полицией.

Накануне в ходе предвыборного мероприятия в Баварии на Хрупаллу было совершено нападение. Лидера фракции доставили в медучреждение. Тогда члены "Альтернативы для Германии" отказались раскрывать подробности о состоянии здоровья Хрупаллы. В свою очередь, полиция приступила к проведению операции. Подробности также не были приведены.