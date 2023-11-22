В МИД РФ назвали неприемлемым отказ ФРГ в выплатах блокадникам не еврейской национальности

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Россия считает отказ Германии в выплатах участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда не еврейской национальности неприемлемым. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что в ведомство федерального канцлера ФРГ был передан текст открытого обращения с просьбой распространить выплаты на всех лиц категории.

"Что, вы думаете ответила германская сторона? Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу", – сказала дипломат.

В связи с этим Захарова назвала решение немецких властей необоснованным, а их отговорки – неприемлемыми и неубедительными.

Ранее в России предложили ежегодно индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы. Депутат Госдумы Яна Лантратова аргументировала необходимость повышения выплат ростом инфляции в стране. Она отметила, что сумма, установленная для выплаты в 2019 году, потеряла ценность более чем на треть.



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