Политолог оценил идею ежегодной индексации ветеранских выплат ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой о ежегодной индексации ветеранских выплат ко Дню Победы является правильным, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.

"Очень правильное предложение депутата", – сказал он, отметив, что такая мера должна осуществляться "по умолчанию".

Однако, по мнению Орлова, поддержка ветеранов должна быть всесторонней: от почестей до оказания реальной финансовой поддержки. Он также призвал помочь участникам Великой Отечественной войны с решением жилищного вопроса.

Лантратова ранее аргументировала необходимость повышения выплат ростом инфляции в стране. Она отметила, что сумма, установленная для выплаты в 2019 году, потеряла ценность более чем на треть. В 2024 году она предложила индексировать выплату, а также поддерживать подобную инициативу в дальнейшем.

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