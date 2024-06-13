РИА Новости: обыски у брата Максима Галкина прошли из-за сокрытия двойного гражданства

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Максим Галкин (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Обыски у старшего брата российского юмориста и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) Дмитрия Галкина прошли в Москве из-за сокрытия двойного гражданства. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее СМИ писали, что силовики провели обыски в доме у брата шоумена на Рублевке и в его компании, которая занимается переоснащением БТР, 12 июня. В пресс-службе управления СКР по Подмосковью сообщили, что у них нет информации по данной ситуации.

До этого правоохранители рассказали, что в штаб-квартире журнала "Компания" в центре столицы прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко.