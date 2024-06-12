РБК: силовики пришли с обысками к брату Максима Галкина

12 июня, 23:21Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обыски прошли в доме Дмитрия Галкина, старшего брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов), на Рублевке и в его компании, которая занимается переоснащением БТР. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к МВД.
При этом пресс-служба подмосковного управления СКР заявила изданию, что не обладает информацией по этой теме.
Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию иноагента Галкина, который попросил снять с него этот статус. Он заявлял, что решение Минюста является незаконным и необоснованным.