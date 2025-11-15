Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 15 ноября сбили 64 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 25 БПЛА были уничтожены над Рязанской областью, 17 дронов – над Ростовской областью, а 8 – над Тамбовской областью. Кроме того, 5 беспилотников удалось ликвидировать над Воронежской областью, а по 2 аппарата – над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями.

Помимо этого, силы ПВО нейтрализовали по одному беспилотнику в Тульской и Самарской области, а также над Татарстаном.

Ранее украинские военные с помощью беспилотника атаковали жилой дом в курском городе Льгов. Инцидент произошел в здании на улице Пржевальского. Кроме того, БПЛА был уничтожен над сахарным предприятием. Информации о пострадавших не поступало.

