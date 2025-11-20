СК заявил, что более 7 тыс мирных граждан были убиты из-за киевской агрессии с 2014 года

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Более 7 тысяч мирных граждан были убиты в результате агрессии Украины с 2014 года. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в своем приветствии на международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

"По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года всего пострадали свыше 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты более 7 тысяч, в том числе 234 несовершеннолетних", – говорится в тексте.

Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 20 588 человек, включая 1 132 ребенка.

Ранее сотрудники Следственного комитета России выявили 24 случая убийства мирных граждан в селе Русское Поречное, расположенном в Курской области. В рамках мероприятий при осмотре жилого сектора были найдены части тел двух человек с признаками насильственной смерти от огнестрельных ранений.

Кроме того, СК РФ обвинил троих украинских военных в обстреле жилых домов в селе Ольговка Курской области. Обвиняемые, служившие в 17-й танковой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторглись на территорию региона в августе 2024 года. Все трое признали вину.