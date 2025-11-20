Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 11:09

Происшествия

СК заявил, что более 7 тыс мирных граждан были убиты из-за киевской агрессии с 2014 года

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Более 7 тысяч мирных граждан были убиты в результате агрессии Украины с 2014 года. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в своем приветствии на международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

"По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года всего пострадали свыше 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты более 7 тысяч, в том числе 234 несовершеннолетних", – говорится в тексте.

Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 20 588 человек, включая 1 132 ребенка.

Ранее сотрудники Следственного комитета России выявили 24 случая убийства мирных граждан в селе Русское Поречное, расположенном в Курской области. В рамках мероприятий при осмотре жилого сектора были найдены части тел двух человек с признаками насильственной смерти от огнестрельных ранений.

Кроме того, СК РФ обвинил троих украинских военных в обстреле жилых домов в селе Ольговка Курской области. Обвиняемые, служившие в 17-й танковой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторглись на территорию региона в августе 2024 года. Все трое признали вину.

Читайте также


происшествия

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика