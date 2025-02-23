Медведев назвал решение о начале СВО единственно верным и возможным

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Решение провести спецоперацию РФ на Украине было единственно верным и возможным, отметил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале в День защитника Отечества.

"Завтра три года, как началась специальная военная операция. На этот шаг пришлось пойти, когда была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом. И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и ее граждан" – говорится в его публикации.

Медведев обратил внимание на сплоченность россиян в трудное время. Народ проявил стойкость "в борьбе с циничным и жестоким врагом", которому поставляли оружие со всего мира, подчеркнул зампреда Совбеза. По его словам, "война с неонацизмом" еще не закончена, однако ее итог близок.

"80 лет назад наша страна победила фашизм. Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя", – добавил Медведев.

Он уверен, что противник понимает неизбежность наказания, от чего сейчас впадает в панику. Однако Россия приложит все усилия, чтобы сохранить память об исторических событиях, сберечь страну и обеспечить ей процветание, резюмировал Медведев.

Специальная военная операция на Украине еще идет, не стоит преждевременно подводить ее итоги, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Все цели СВО, поставленные Верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты, подчеркнул он.

Песков уточнил, что в расписании Владимира Путина не предусмотрено каких-либо специальных форматов и мероприятий по случаю трех лет с начала спецоперации.

