Песков заявил, что итоги СВО подводить еще рано

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Специальная военная операция на Украине еще идет и подводить ее итоги в данный момент рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что все цели СВО, поставленные ранее Верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты. Он также отметил, что в расписании Владимира Путина не предусмотрено каких-либо специальных форматов и мероприятий по случаю трех лет с начала спецоперации.

Вместе с тем в Кремле полагают, что дальнейшее спонсирование Киева со стороны США не имеет смысла, поскольку это спонсорство оказалось неэффективным и в дальнейшем стало бы лишь порождать коррупцию, подчеркнул Песков. Таким образом он прокомментировал критику в адрес киевских властей со стороны Вашингтона.

На этом фоне Путин был и остается готов к поиску решения ситуации, сложившейся вокруг Украины, в рамках переговоров, отметил его пресс-секретарь.

Ранее Песков указывал, что меры для мирного урегулирования украинского конфликта принимаются, но конкретики пока мало. Он также обращал внимание, что Кремль согласен с новой американской администрацией в том, что урегулирование должно идти предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп отмечал, что у России есть "козыри" в вопросе урегулирования украинского конфликта. Он также раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, указав на то, что тот мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах".