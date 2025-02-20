Песков назвал противоречивыми данные о возможном размещении военных ЕС на Украине

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Данные в СМИ о планируемом размещении европейских военных на Украине противоречивы, Кремль внимательно следит за ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украине, это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности", – отметил он.

По словам представителя Кремля, размещение воинских контингентов Альянса на Украине является неприемлемым для России.

По информации британской газеты The Daily Telegraph, европейские союзники Украины намерены предложить Вашингтону разместить там меньше 30 тысяч военных из стран Европы.

Между тем СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину миротворческой миссии. По его мнению, сначала необходимы окончание конфликта и реальные переговоры.

